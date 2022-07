El Bayern quiere todo el dinero de Lewandowski por adelantado porque el Barça "no existirá en uno o dos años"

El periodista Raphael Honigstein que trabaja para medios como The Athletic o en Der Spiegel entre otros, va un paso más allá en el Caso Lewandowski.

Raphael Honigstein informa que el Bayern Munich no quiere cerrar la operación por el delantero polaco Robert Lewandowski en plazos y querría todo el dinero por adelantado porque creen que el Barcelona no existirá "en uno o dos años".

Según las últimas informaciones, el Barcelona habría llegado a ofrecer al Bayern 40 millones de euros por Lewandowski, que era el pacto al que había llegado el club blaugrana con el ariete.

Como venimos informando en COPE, el presidente Joan Laporta confía en poder cerrar pronto la segunda palanca económica que le permita hacer fichajes y llegar a gasta 200 millones de euros.

Hay que recordar que de momento el Barcelona ha anunciado los fichajes de Kessie y de Christensen, pero no los puede inscribir, para ello tendrán que rebajar la masa salarial.

En relación a estos temas, y durante la presentación este martes del centrocampista marfileño, el presidente Laporta aseguró que Frenkie de Jong no está, por el momento, en venta. "De Jong es jugador del Barça, y a no ser que tengamos la necesidad de venderle, no lo queremos vender. No está en venta. Sabemos que tiene ofertas, si en un momento dado nos interesaría, lo estudiaríamos. Pero en estos momentos no vendemos a este jugador", recalcó.

Y sobre Dembélé, quien ya no es jugador blaugrana al terminar contrato el 30 de junio, no cree que se haya terminado el serial. "No hay fecha precisa. Dembélé ya no es jugador del Barça, se había hecho una oferta por interés deportivo, los agentes han contestado y no se desprenden de la oferta, quieren seguir hablando y lo haremos hasta que nos interese", reconoció.