El Bayern de Múnich rebajará el sueldo a sus futbolistas no vacunados

Tras el capítulo vivido por Joshua Kimmich y la negativa a vacunarse, el Bayern de Múnich se ha tomado en serio la vacunación de sus futbolistas. Días después de que parte de la convocatoria de la selección alemana haya tenido que someterse a una cuarentena atrás el positivo de Nicklas Süle, jugador además del equipo bávaro, desde el Allianz Arena no quieren asumir más riesgos.

Con lo ocurrido en la Mannschaft, el club alemán se ha puesto manos a la obra y ya baraja rebajar el sueldo a todos aquellos futbolistas de su plantilla que no hayan sido vacunados. Gracias a una normativa del gobierno alemán que entró en vigor el pasado 1 de noviembre, cualquier empresario puede ahorrarse la nómina de un empleado que haya tenido que ser aislado y que no haya sido vacunado por decisión propia.

El caso más popular y que tiene que ver con este mismo tema es el de Joshua Kimmich, uno de los capitanes y grandes pilares del equipo. El alemán no quiso recibir la vacuna hasta que no se informara del todo sobre los efectos secundarios de esta. "Sigo teniendo mis reservas hasta que no haya estudios a largo plazo. Creo que debe respetarse, pero no significa que sea un negacioncita o un opositor a la vacunación", explicó.

Rummenigge defiende negocios del Bayern con Catar ante críticas de hinchas

El expresidente del Consejo Directivo del Bayern Múnich Karlheinz Rummenigge defendió los negocios que tiene la entidad con Catar, concretamente un contrato de patrocinio con "Qatar Airways", que se fraguaron durante su gestión frente a críticas cada vez más duras de parte de los aficionados.

"Por dinero lo lavamos todo", decía una pancarta en el último partido del Bayern en casa que mostraba una lavadora en la que el actual presidente del club, Herbert Hainer, metía ropa ensangrentada y el actual presidente del consejo directivo, Oliver Kahn, la sacaba limpia y reluciente.

Una bata que estaba en manos de la figura que representaba a Kahn tenía un letrero con el nombre del país asiático.

"Hemos recibido un dinero importante para el Bayern por este contrato. Y ese dinero es necesario para pagar jugadores y tener calidad en la cancha", dijo Rummenigge en declaraciones a la emisora WRD 2.

Rummenigge agregó que para el Bayern también había sido siempre importante ejercer cierta influencia a través de la cooperación en temas como los derechos humanos y los derechos laborales.

"Con frecuencia viajamos a Bruselas y hablamos con ONGs para ver qué podíamos hacer. Siempre nos decían que siguiéramos con nuestra estrategia", explicó el exinternacional alemán.

"También hay que decir que entre los países árabes Catar es en el que hay más progreso en cuanto a derechos humanos y derechos laborales. Es verdad que no hay los mismos estándares que en Europa pero nosotros en Alemania necesitamos 100 años para garantizar esos estándares", aseguró.

Además de las pancartas en contra de los negocios con Catar un socio, Michael Ott, anunció que presentaría en la asamblea del 25 de noviembre una propuesta para que el contrato con Catar no se renueve.

Ott, un abogado de 28 años, dijo que en una entrevista concedida a la revista "Kicker" que no pide que el contrato se termine de inmediato porque es consciente de que eso sería jurídicamente difícil y que el Bayern tiene que seguir siendo un socio fiable.

La propuesta de resolución contempla que el club Bayern Múnich pida a la sociedad de acciones FC Bayern que no renueve el contrato con "Qatar Airways" ni otros contratos con empresas similares.

La sociedad de acciones FC Bayern es una empresa en la que el club tiene una participación del 75 por ciento mientras que el otro 25 por ciento se lo reparten Adidas, la aseguradora Allianz y el fabricante de automóviles Audi.

Otto considera que aunque la resolución no sea vinculante para el consejo directivo si ésta es aprobada por una clara mayoría de los socios difícilmente podría renovarse el contrato con "Qatar Airways".