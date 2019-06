El Bayern hace oficial que no comprará a James Rodríguez

El Bayern Múnich agradeció este miércoles en su página web a James Rodríguez las temporadas que ha estado en el equipo bávaro, al confirmar oficialmente la marcha del jugador colombiano, que ya se había adelantado.

"Le agradezco a James en nombre del FC Bayern por dos años de éxito. Con él ganamos dos veces la Bundesliga y una vez la Copa de Alemania y en la temporada pasada alcanzamos la semifinal de la Liga de Campeones", dijo el presidente del Consejo Directivo del Club, Karlheinz Rummenigge. "Su aporte fue siempre importante. Le deseamos lo mejor para su futuro", agregó.

James, por su parte, agradeció club y los seguidores, en declaraciones citadas por el comunicado de prensa. "Le doy las gracias al club y a los seguidores que siempre nos apoyaron. Han sido dos años inolvidables. Le deseo al Bayern lo mejor", dijo el jugador.

James Rodríguez -que llegó al Bayern cedido por el Real Madrid- jugó 67 partidos para el Bayern, marcó 15 goles e hizo 20 pases para gol. El Bayern tenía una opción de compra sobre el jugador por valor de 42 millones de euros, pero a petición de James -según dijo Rummenigge en declaraciones de prensa- decidió no hacer uso de ella.

En la última temporada James no logró imponerse como titular, en parte por problemas de lesiones y en parte porque no encontró un lugar en el sistema del entrenador Niko Kovac.





El director deportivo del Eintracht Frankfurt, Fredi Bobic, reconoció que no había alternativa a la venta millonaria del serbio Luka Jovic al Real Madrid y que el equipo alemán quería seguir contando con el delantero.

"Realmente queríamos mantenerlo, pero la razón y el sentido de la realidad nos llevó a tomar una decisión diferente", dijo Bobic al diario alemán 'Bild', el día después de la venta más grande de la historia del club de la Bundesliga. El serbio Jovic, que el Frankfurt compró del Benfica luso, fue vendido al Real Madrid por entre 65 a 70 millones de euros y estampó su firma con los blancos hasta 2025.

Bobic indicó que ve al máximo goleador del Eintracht Frankfurt la pasada temporada en buenas manos en su nuevo destino. "Tiene la posibilidad de pasar a uno de los mejores clubes de Europa y ganar allí los títulos más importantes que existen, sin mencionar el nivel salarial diferente. Es una gran oportunidad para él", afirmó el exjugador germano.