Bartomeu, sobre la situación de Arthur: "Es inaceptable, nos ha dicho que está en Brasil y que no va a volver"

El presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu, ha concedido una entrevista al diario Sport donde asegura que la situación de Arthur, declarado en rebeldía, "es inaceptable". "Es un acto de indisciplina porque no hay ningún motivo que justifique que no vuelva con sus compañeros ahora que vamos a jugar la Champions", ha añadido.

Bartomeu ha sido muy crítico con el brasileño, quien ha decidido no regresar de Brasil para disputar la Champions con el Barcelona antes de incorporarse a la Juventus. "Habrá un tipo de sanción y multa", ha añadido el presidente azulgrana, quien le ha abierto un expediente al jugador. "No ha dado motivo, ha dicho que es su decisión, que está en Brasil y que no va a volver", ha espetado.