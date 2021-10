Bartomeu: "Nadie de mi Junta ha metido la mano en la caja"

Aunque el FC Barcelona haya cambiado de presidente, Josep Maria Bartomeu sigue siendo un nombre de actualidad, debido a la delicada situación económica en la que se encuentra el club azulgrana.

El que fuera responsable del Barcelona, no ha desaprovechado las oportunidades que ha tenido para defenderse de las acusaciones del actual cuerpo presidencial, en la que se afirma que el club está como está debido a la desastrosa gestión de Bartomeu y los suyos. Por esta misma razón, el programa "Vacas sagradas" de Esport3, ha podido contar con la participación de Bartomeu, quien ha querido comentar temas como la salida de Messi del conjunto catalán o los aspectos económicos que le achacan tanto a él, como a su junta directiva.

Joan Laporta afirmó en la Asamblea que en el hipotético caso de que se encontraran irregularidades, se tomarían las decisiones necesarias para actuar en consecuencia. La deuda neta del club ascendería a unos 560 millones de euros y varias versiones culpan a la aparición del Covid-19 como la causa de los 225 millones que ha tenido de pérdidas la entidad.

"Ha habido pérdidas provocadas por la Covid-19. El Real Decreto del diciembre del año pasado indica que las pérdidas no pueden formar parte de una acción de responsabilidad. Acciones por irregularidades? Ya llevamos muchos meses diciendo que si hacemos una auditoría, que si una Due, que si un Forensic... Nadie de la Junta ha metido la mano en la caja."

Como conclusión y aplicando un poco de autocrítica, para Bartoemeu su gestión tiene dos grandes errores. El primero consiste en no haber valorado de forma correcta lo que había que hacer tras el Liverpool y lo segundo, se basa en no saber que habría una pandemia reconociendo que durante los últimos años, el club iba muy al límite tanto del fair play financiero como de la masa salarial.

Por último, otro de los temas abordados durante la entrevista, fue la salida del jugador argentino, una decisión muy criticada por el anterior presidente, quien afirma que el verano de 2020, llegó a un acuerdo con Messi para renovar dos años más hasta que pasara el Mundial de Qatar.

"La historia Barça-Messi es única. A mí me hubiera gustado que se retirara el Barça. Dejarlo marchar este verano no ha sido una buena decisión. Terminó su contrato y no lo renovaron. Por eso marcha gratis. Messi es el mejor jugador de la historia. fue el mejor pagado del mundo para que lo generaba y el Barça lo podía pagar."