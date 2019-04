Bartomeu: "A Messi le podríamos poner un euro de cláúsula y no se iría"

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, admitió que trabaja para la renovación vitalicia de Leo Messi, algo que espera concretar antes de la conclusión de su mandato (2021), aunque está convencido de que si el Barça le pusiera una cláusula de un euro, el argentino no abandonaría la entidad azulgrana.

En unas declaraciones al programa 'El Rondo', de La2 de TVE, el dirigente aseguró que aún no se ha reunido con Jorge Messi, el padre del jugador, para tratar sobre el asunto. "Quiero que firme de por vida, lleva aquí más años que en Argentina y no me imagino al Barça sin Messi", insistió Bartomeu.

Al respecto, el presidente del Barça considera que su caso tendría que ser como el de Pelé, que toda su carrera deportiva transcurrió prácticamente en un club (el Santos).

Durante la entrevista, Bartomeu se refirió a las siguientes cuestiones de actualidad:

- Opciones ligueras:

"LaLiga no está ganada, no pudimos ganar el sábado y tenemos dos puntos menos. Hay que seguir trabajando. Cuanto antes se gane mejor. Estamos ante un gran abril y un gran mayo"

- El sueño del segundo triplete

"¿Ser el primer presidente con dos tripletes? Eso no se sueña. Hacemos equipos para competir al máximo. Primero hay que pensar en el partido del martes ante el United"

- El fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus

"Para la marca de LaLiga, para lo que simboliza, fue una mala noticia. Se fue a otra Liga. No fue una buena noticia para los que pensamos en el fútbol global".

- Objetivo Champions

"La semifinal es el objetivo que nos fijamos al inicio de la temporada. El United ha ido de menos a más y será un rival difícil. Tenemos que ganar mañana. La Champions es un objetivo clarísimo. LaLiga es el principal objetivo, es la competición que nos atrae más, la de la regularidad".

- ¿El City de Guardiola o la Juve de Cristiano en la final?

"No es el momento de hablar de una final. No soy supersticioso, nadie nos da miedo, ni entrenadores ni jugadores. Podemos enfrentarnos con cualquiera, pero hay que ser cautos".

- Relación con Florentino Pérez

"Es cortesía de los clubes felicitarnos cuando ganamos. Ganar tres Champions es un récord, un logro muy importante. En su día los felicitamos. Con el Real Madrid somos rivales en el terreno de juego, pero tenemos intereses comunes (en lo económico) por cuestiones de patrocinios, marcas..."

- ¿Volvería Guardiola al Barça?

"Está en el City, tiene un contrato muy largo y nosotros tenemos un buen entrenador. ¿Si lo llamaría si tuviera la necesidad? Sí. Nosotros cada año intentamos ser muy competitivos, siempre damos confianza a nuestros entrenadores, aunque los técnicos también se marchan (Guardiola, Luis Enrique..) Valverde ha conseguido un gran equilibrio en el vestuario".

- La temporada del Real Madrid

"Han tenido mala suerte y han quedado descabalgados de la Copa y la Champions. Se reharán y volverán a ser uno de los grandes rivales el año que viene".

- ¿Griezmann?

"Es un tema sobre el que no tengo que responder yo. Tiene contrato. ¿Si jugará en el Barça? La decisión es siempre del jugador, recuerden el caso Neymar. En general, los jugadores están en grandes clubes y cuesta mucho cambiar. De todos modos, el caso Griezmann no está sobre la mesa, porque las reuniones (con el equipo técnico) para planificar la próxima temporada aún no se han celebrado. Ni Griezmann ni su entorno han llamado al Barça"-

- De Ligt

"No hablamos sobre el futuro hasta finales de abril o principios de mayo. En el caso de (Frenkie) de Jong nos adelantamos porque queríamos hacerlo en verano y había mucha presión por la gran cantidad de clubes interesados. Con el Ajax tenemos una muy buena relación históricamente. ¿Si me gusta De Ligt? Es joven, serio y tiene una forma de jugar que se adecúa muy bien a nuestro fútbol".

- Coutinho

"Es un jugador excelente, muy bueno. Cada vez está mejor con el equipo. Tiene la confianza del entrenador y uno de los grandes cracks mundiales. Es un jugador diferente y con contrato".

- Rakitic

"Tuve una conversación con él para hablar sobre una mejora, pero aun no se ha concretado".

- Umtiti

"Lo renovamos antes del Mundial, le quedan cuatro años y ha estado de baja un tiempo".

- ¿Quien saldrá?

"Siempre hay alguna (baja), pero no hay nada decidido. Hasta mayo no se decide".

- ¿Neymar?

"No es posible (que regrese al Barça), porque hemos hecho otro proyecto con Dembélé y Coutinho con la cláusula que se abonó. Ahora Dembélé tiene un nivel superior al de Neymar.

¿Neymar al Real Madrid?



- "Los jugadores deciden sobre la carrera futbolística que quieren".

- Retener talento de La Masia

"El talento en el fútbol es escaso. Les explicamos a los jóvenes la proyección de la carrera deportiva que pueden tener, apostamos por ellos".

- Espai Barça, remodelación entorno Camp Nou:

"Estamos en negociaciones para conseguir vender los 'naming rights' del Camp Nou, pero no tenemos prisa, porque es un contrato para los próximos 20-25 años. No firmaremos rápidamente, tendremos paciencia".

- Relación con Gerard Piqué

"Nos vemos en el club y fuera del club, hace poco cenamos juntos. Está completando una temporada magnífica. Es capitán del equipo. ¿Si me molestó el documental sobre Griezmann? Me lo comentó antes, no me molestó. Ya hablamos en su momento".