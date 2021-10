Bartomeu defiende su gestión: "El Barça no está fallido ni es insolvente; los ingresos cayeron por el covid"

Josep María Bartomeu respondió la llamada del diario Sport para defender, una vez más, su gestión al frente del FC Barcelona.

El rotativo catalán publicó este jueves un avance de una entrevista más amplia en la que Bartomeu insiste en que el declive en las cuentas del club azulgrana se deben al impacto de la pandemia más que a la gestión de la Junta Directiva que encabezaba entre 2015 y 2020.

El mensaje que Bartomeu manda "al socio" del Barça es claro: "el club no está fallido, no está a punto de cerrar por falta de solvencia. El club tiene activos, tiene muchísimas acciones que puede realizar para llevar esta situación económica que, insisto, no está creada por la mala gestión sino por el efecto de la pandemia que comenzó en marzo de 2021", expuso.

El 'recálculo' de las pérdidas del ejercicio anterior

Bartomeu explica por qué emitió un comunicado, tras las cuentas que publicó el CEO del Barcelona, Ferrán Reverter: "Aparecen cosas que se refieren a nuestra Junta anterior y no nos parecen acertadas. En el comunicado no ponemos en duda las cuentas al cierre de la temporada 2020-2021, pero sí queríamos hacer hincapié en el impacto que el covid supuso para el Barça".

Bartomeu asegura que la irrupción de la pandemia en España "hizo caer los ingresos en picado súbitamente, de un día para otro".

E insistió en sus cifras, en que las pérdidas, si el covid no hubiera afectado al fútbol español, serían de 225 millones de euros, en vez de los 550 millones: "La perdida habría sido de 50 millones de euros en comparación con 2019".