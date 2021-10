Bartomeu declara por el 'Caso Barçagate'

El expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, reconoció este lunes, en la querella por calumnias e injurias interpuesta por Jaume Roures, fundador de Mediapro, en el caso 'Barçagate', haber solicitado la contratación del conglomerado Nicestream (al cual pertenece I3 Ventures).

Según fuentes judiciales, Bartomeu, que tan solo declaró en el juzgado de instrucción número 13 durante 10 minutos y no respondió a las preguntas de las defensas, admitió que contrató la empresa de Carlos Ibáñez en octubre de 2017. Y que lo hizo porque necesitaba tener información de lo que sucedía en las redes sociales a causa del ambiente que había en referencia al referéndum del 1 de octubre por la independencia de Cataluña y la marcha de Neymar del Barça.

????Bartomeu sólo ha estado 10 minutos en la sala del juzgado número 13 de Barcelona. Cuando ha salido y ha visto a la prensa ha dado media vuelta. Todavía no ha salido de los juzgados ??Contamos ya la última hora en @COPE en el boleto de las 11h #FCBlive

Pero su abogado, Josep Maria Fuster Fabra, sentenció ante los medios de comunicación tras la declaración que Bartomeu "en ningún momento encargó la realización de ningún tipo de cuenta (la querella de Roures es por las cuentas en las redes sociales que Nicestrem creó bajo el nombre de 'Jaume, un film de terror') relacionada con absolutamente nadie".

Además, explicó que el expresidente azulgrana relató ante la jueza que él no tuvo "conocimiento de los tuits que aparecen reflejados en la querella". Lo que sí admitió es que se vio "una sola vez con Carlos Ibáñez" y que el "propósito del encargo fue saber lo que se decía en las redes sociales", añadió.

????El abogado de J.Mª Bartomeu, J.Mª Fuster-Fabra



?? “Bartomeu no encargó las cuentas de RRSS. Es inocente porque no ha cometido ningún delito”



??La defensa de J.Masferrer sobre los tweets: “pueden ser sarcásticos, incómodos o desagradables pero no son difamatorios”



?? @COPEpic.twitter.com/YanUDVmICZ