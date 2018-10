El Barcelona y Valverde comenzarán a negociar en marzo

Según ha podido saber la Cadena COPE, el futuro de Ernesto Valverde en el banquillo del Barcelona se decidirá en el mes de marzo. En esa fecha será cuando ambas partes se sienten a negociar una posible renovación o no del técnico vasco que finaliza contrato en junio.

No existe ninguna fecha por escrito que obligue a pronunciarse sobre esa opción y si no pasa nada si las dos partes están contentas se renovará el contrato de Valverde y si no lo están se rescindirá.