El Barça no tiene previsto convocar comida de directivas con el Real Madrid para el Clásico de este domingo

Este domingo a las 21:00h viviremos en el Camp Nou un Clásico determinante para LaLiga ya que una victoria del Barcelona sentenciaría el título para el club blaugrana, pero un triunfo blanco podría animar la recta final de la temporada.

Partido que llega después de toda la polémica por el caso Negreira y tras el comunicado del Real Madrid del pasado domingo donde confirmó que se personaría en el caso.

Tal y como ha informado Helena Condis en Deportes COPE, el Barcelona no tiene previsto convocar una comida con la directiva del Real Madrid. Fuentes del club le dicen que no suelen hacerlo cuando se ven las caras con un club tantas veces en la temporada.

Este será el cuarto Clásico de la temporada después del partido de la primera vuelta en el Santiago Bernabéu, después tuvo lugar la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí y hace dos semanas fue el último partido entre blancos y blaugranas también en el Bernabéu y ya con el caso Negreira en la opinión pública, en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Para esta ocasión sí que hubo comida de directivas donde fueron ambos presidentes, tanto Florentino Pérez como Joan Laporta. Después del partido de este domingo, los dos grandes del fútbol español se enfrentarán el próximo miércoles 5 de abril en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, y de nuevo será en la Ciudad Condal.