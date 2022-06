El Barcelona rechaza unirse al acuerdo con el fondo CVC

El Barcelona ha dicho NO a una de las posibles vías de financiación para su maltrecha economía. Según ha podido saber Esports COPE, el club no se va a adherir finalmente al acuerdo con el fondo CVC. En un primer momento la entidad había rechazado la propuesta de Javier Tebas, pero ante los problemas de liquidez y espacio en el límite salarial se habría planteado esta alternativa.

Finalmente se habría impuesto el criterio de Joan Laporta y el área económica sobre el de la parcela deportiva que exigía firmar ya con CVC para poder aumentar el espacio salarial y tener margen para acometer diversas operaciones este verano como la del ansiado Robert Lewandowski.

Tras el NO a CVC, el club barajaría distintas alternativas que le permitan aligerar masa salarial. Una de ellas sería la de rebajar los sueldos de los jugadores de la plantilla y no solo a los capitanes como se ha hecho ya en otras dos ocasiones.

En este sentido, según informa Helena Condis, los capitanes a día de hoy "no tienen constancia de que el club les vaya a plantear una nueva reducción en sus contratos". Salvo Sergi Roberto (que ya firmará con el 50% menos su renovación por un año). ni Piqué, ni Alba, ni Busquets a esta hora tienen noticias de este tema.

En el caso de Piqué, este ya firmó cobrar casi la mitad de su sueldo esta próxima temporada y la que viene. Tiene contrato hasta 2024, después de renovar para la adecuación salarial. Fuentes cercanas a los capitanes creen que esta posibilidad no tendia sentido porque dada la regla del 1-3 que rige LaLiga serviría de muy poco la medida.

¿Qué pasa con los refuerzos?

Mientras el club no consiga liberar masa salarial se encuentra atado de pies y manos a la hora de reforzarse. La renovación de Gavi se encuentra parada, con Dembélé no se consiguió alcanzar un acuerdo económico y en el caso de Lewandowski en estos momentos no se le puede inscribir.

El polaco, del que LaLiga asegura que ahora mismo no puede ser fichado, tiene esperanzas de acabar en el Barcelona y liberarse del año de contrato que le resta con el Bayern de Múnich.