Barcelona y Real Madrid anuncian sus jugadores inscritos en la Champions League

Nico, Gavi, Balde y Tenas, novedades en el Barcelona

La UEFA hizo oficial la lista de jugadores inscritos del Barcelona para disputar la Liga de Campeones y, más allá de los futbolistas del primer equipo, destaca la presencia de cuatro del filial, Nico González, Alejandro Balde, 'Gavi' y Arnau Tenas.

Los centrocampistas Nico González y Pablo Páez 'Gavi' han contado mucho para Ronald Koeman durante este inicio de curso, hasta el punto de haber debutado en competición oficial después de acumular minutos en la pretemporada.



El lateral izquierdo Alejandro Balde aún no ha tenido minutos oficiales, pero Koeman ha demostrado que confía en él como uno de los recambios de Jordi Alba tras renovar este verano y Arnau Tenas ejercerá como cuarto portero.



Quien no aparece en la lista para la Champions League es Álex Collado a pesar de no haber encontrado, de momento, equipo para esta temporada. Tampoco está inscrito en LaLiga.

La lista B del Real Madrid, una alternativa al primer equipo plagada de canteranos

El Real Madrid realizó dos listas, una A con todos los jugadores del primer equipo y una segunda lista llamada B alternativa y plagada de canteranos:

Portería: Luis López y Toni Fuidias

Defensas: Álvaro Carrillo, Gila, Miguel Gutiérrez, Pablo Ramón y Rafa Marín

Centrocampistas: Antonio Blanco, Marvin Park, Arribas, Dotor y David González Ballesteros

Delanteros: Latasa, Óscar Aranda y Andri Gudjohnsen (hijo de Eidur Gudjohnsen)