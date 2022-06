El Barcelona quiso incluir a Maguire en la operación De Jong, pero el Manchester United se negó

El diario británico The Sun informaba en la noche de este domingo de la presunta intención del Barcelona de incluir en la operación para el traspaso de Frenkie De Jong al Manchester United a Harry Maguire. Según The Sun, los Red Devils habrían rechazado la propuesta azulgrana ya que Erik Ten Hag, nuevo técnico del United cuenta con el capitán para la próxima temporada y le considera un hombre clave en su proyecto.

El conjunto inglés es el principal candidato para hacerse este verano con los servicios del mediocentro neerlandés y ya habría hecho alguna oferta por Frenkie De Jong que no ha satisfecho por el momento los intereses económicos del Barcelona. En el seno de las negociaciones habría surgido el nombre de Maguire como opción para reforzar la zaga culé.

El Barcelona, según informó Víctor Navarro, no quiere pagar más de 50 millones por el total de la operación. En cuanto a la posible salida de Frenkie De Jong, quieren 100 millones.

Man Utd REJECT Barcelona transfer bid for Maguire as part of De Jong deal https://t.co/ZPtjUr64j6