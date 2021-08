El Barcelona no puede inscribir a ninguno de sus fichajes todavía: debe seguir reduciendo su deuda

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aprovechó la comparecencia de Joan Laporta este viernes, para puntualizarle una cuestión criticada por el presidente azulgrana, en relación al acuerdo con el fondo internacional CVC.

Tebas, apoyándose en un titular de Laporta en el que dice "no estoy dispuesto a hipotecar al club durante 50 años por nadie", le dirigió un mensaje a través de su cuenta de Twitter: "Hola, Joan. Sabes que la operación de CVC no hipoteca los derechos de televisión del Barcelona 50 años; lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes, y asi tú los puedas HIPOTECAR a tus BANCOS y resolver la gran deuda. Así lo entendias hace horas".

Hola @JoanLaportaFCB , sabes que la operación de CVC, no hipoteca los derechos de tv del @FCB 50 años, lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes y asi tú los puedas HIPOTECAR a tus BANCOS y resolver la gran deuda.Asi lo entendias hace horas.#Solucionpic.twitter.com/v3OdpC9ziq — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 6, 2021

Tebas tuvo su réplica al momento, porque Laporta seguía compareciendo en rueda de prensa: "Don Javier, te diré que esto no lo interpretamos así. Como bien sabes, no quiero asumir estos riesgos como presidente del Barça. Por el bien de la institución que presido, me mantengo en esta posición".

"Sí que puedo entender las formulas jurídicas que tú explicas, pero al fin y al cabo, aquí se trata de ceder o poner a disposición deLaLiga, hipotecar los derechos audiovisuales por medio siglo", espetó el presidente del Barcelona.

De nuevo, Tebas, en redes sociales, volvió a dirigirse a Laporta: "Hace poco decíais que estábamos en la ruina. Ahora que nos valoran en 24.250M y hay acceso a socios PARA CRECER os preocupan los ingresos futuros de LaLiga que dabais por muerta Se demuestra que estabais equivocados. Parece que sí nos van a ver los jovenes ¿No, Joan?

Se demuestra que estabais equivocados. Parece que sí nos van a ver los jovenes ¿No @JoanLaportaFCB? — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 6, 2021

LaLiga recuerda que el Barcelona todavía no puede inscribir ningún fichaje

Al mismo tiempo que Joan Laporta replicaba a Javier Tebas, Isaac Fouto informó en la Cadena COPE de que el Barcelona todavía no puede inscribir a ninguno de los fichajes que tiene aún en nómima.

Y es que, con las circunstancias actuales, y pese a la no renovación de Leo Messi, el Barcelona todavía tiene que seguir reduciendo su deuda, bien a través de traspasos o reduciendo en nóminas.

El Barça está siendo extremadamente austero en este mercado invernal (Memphis, Sergio Agüero y Éric García han venido como agente libres), pero Tebas recuerda que todavía no cumple con la normativa del fair play financiero.