El Barcelona presenta su camiseta exclusiva para la Liga de Campeones

El FC Barcelona ha presentado este miércoles su tercera equipación para la temporada 2021/22, fruto de una creación artística en la que han sido implicados jóvenes talentos de Barcelona y que hace una reinterpretación creativa de las tradicionales franjas azulgrana con inspiración en cinco barrios de la ciudad.

Esta tercera camiseta tiene la particularidad de que será utilizada por los primeros equipos de fútbol masculino y femenino exclusivamente en la Liga de Campeones. Los hombres de Ronald Koeman la estrenarán esta en el Camp Nou el próximo martes, en el primer partido de la fase de grupos contra el Bayern de Múnich.

La nueva equipación adopta las tradicionales franjas verticales en azul y rojo, pero con tonalidades neón e incorporando diferentes tramas de fondo que evocan cinco barrios de Barcelona: el Poble-sec, el Poble Nou, Gracia, el Raval y Les Corts. Así, por medio de diferentes siluetas se plasman los elementos arquitectónicos y culturales más característicos de cada uno de estos distritos, pero reinterpretados por los jóvenes de la ciudad.

???? 3rd kit drop alert. You can tell our players are vibing



???? #CreatedByBarcelona

?? @stayhomaspic.twitter.com/baXJeoQZwB