El Barcelona no se plantea mandar a la grada a Dembélé si no renueva

El jugador francés del Fútbol Club Barcelona, Ousmane Dembélé, tiene contrato con el club blaugrana hasta junio de 2022 y desde el equipo de la Ciudad Condal se espera que renueve porque cuentan con él, tal y como informa Helena Condis y mandarle a la grada no se maneja como opción en el caso de que no se llegue a ese acuerdo.

??El Barça, de momento, NO se plantea tomar la decisión de mandar a la grada a Dembélé si no renueva. Es una opción que no se contempla, hoy, según fuentes del Club, porque lo necesitan en el campo cuando reciba el alta médica. Contado en @ESPORTSCOPE