El Barcelona ofrece 40 millones de euros más variables por Lewandowski; Lenglet, a un paso del Tottenham

El Barcelona sigue intentando el fichaje de Robert Lewandowski y desde Alemania algunos medios apuntan la existencia de una tercera oferta del conjunto catalán al Bayern de Múnich para intentar la contratación del delantero polaco.

La propuesta sería superior a la presentada la pasada semana y se cifraría en 40 millones de euros fijos más variables intentando acercarse a las pretensiones bávaras que quieren entre 50 y 60 millones de euros por su killer. El Barcelona ofreció primero 32 millones, luego 35 más variables y ahora sube la cantidad con el objetivo de conseguir firmar a Lewandowski.

Robert Lewandowski has received communication from Barcelona of their new proposal to Bayern: €40m guaranteed plus add-ons. ?????? #FCB



Lewandowski has confirmed his intention to wait again for Barça, also thanks to the relationships between his agent and Laporta.