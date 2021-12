El Barcelona mueve ficha por Morata, pero ven muy difícil la operación

Parece difícil que pueda verse a Álvaro Morata con la camiseta del Barcelona. Según la información de Víctor Navarro, sí ha habido contactos por en el Barça por el delantero de la Juventus, pero las partes implicadas reconoce que es una operación muy difícil.



A Morata le gustaría irse ya de la Juventus porque sabe que no van a invertir 35 millones en junio por él. La información de Álvaro Von Richetti es que en la Juventus le consideran hombre importante en el ataque del conjunto italiano, por eso no estaría dispuesto a negociar su salida en este mercado de enero, a menos que encontrasen un sustituto de garantías. Si consiguen cerrar la llegada del delantero italiano del Sassuolo Gianluca Scamacca, algo que ahora mismo parece improbable, podrían renunciar a Morata. Pero sin el sustituto, y teniendo en cuenta que están fuera de los puestos que dan acceso a la Champions League, es muy difícil.

De cara a junio, la Juventus tiene decidido no ejercer el derecho de compra, fijado en esos 35 millones de euros, tras dos años en forma de cesiones que le han supuesto al club turinés un gasto de 20 millones de euros.

Lo más 'fácil' para el Barcelona: una cesión

Álvaro Morata se lamenta de una ocasión fallada durante la Eurocopa 2020.EFE





El Barça cree que lo más fácil sería una cesión de Morata hasta final de temporada y que tuviera opción de compra obligatoria. Como el pago sería al Atlético que también tiene que pagar 40 millones por Griezmann se podría llegar a un acuerdo.



Aún así falta que hablen entre Barcelona y Juventus. No será nada fácil, y saben que la prioridad es inscribir a Ferran Torres, que ahora mismo no pueden y no pinta absolutamente nada bien con el giro de Dembélé, y sabiendo que están en manos de Coutinho y Umtiti para no repetir un ridiculo como el de Messi.



Hay que recordar la entrevista de Javier Bordas, ex directivo responsable del primer equipo en El Partidazo de COPE, en noviembre de 2020 que reconoció que el Barça intentó fichar a Morata, que lo hablaron con Valverde pero que Morata finalmente se decantó por el Atlético.