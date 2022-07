El Barcelona espera activar la segunda palanca económica a finales de esta semana

El Fútbol Club Barcelona sigue trabajando en el área económica y el siguiente objetivo es activar la segunda palanca que le permita realizar nuevos fichajes.

Tal y como informa Víctor Navarro, a finales de esta semana se espera que el club blaugrana active la segunda palanca que consistirá en un 15% de los derechos televisivos con Sixt Street por 320-330 millones de euros que dejarán unos 200 millones de euros en las arcas para poder acometer nuevas operaciones. Actualmente esta palanca está a la espera de la firma de documentos.

El presidente Joan Laporta confirmó en las últimas horas que ahora esperan reforzar el área defensiva y para ello estaban sonando los nombres de Jules Kounde, César Azpilicueta y Marcos Alonso, más el centrocampista portugués Bernando Silva.

Una vez que se active esta segunda palanca, el club blaugrana tendrá que esperar por si se activa una tercera palanca o no y eso dependerá de las salidas de jugadores como la del neerlandés Frenkie de Jong, ya que, como informan fuentes del club a Esports COPE "hemos tenido entradas de jugadores no previstas en el sistema contable y no sería por algo financiero ni de cash, sería por FairPlay"

Para buscar nuevos ingresos, el Barcelona ha ido trabajando en paralero con BLM y con Barça Studios en todo momento y escogerán lo mejor.