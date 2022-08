Barcelona y City empatan en el amistoso contra la ELA ante 91.000 espectadores

Los goles de Pierre-Emerick Aubameyang, Frenkie de Jong y Memphis Depay, tres jugadores cuyo futuro en el Barcelona es una incógnita, fueron los protagonistas en el empate entre el equipo azulgrana y el Manchester City (3-3) en el partido en favor de la lucha contra la ELA impulsado por Juan Carlos Unzué.



Muchos alicientes en el Spotify Camp Nou. Desde el regreso de Pep Guardiola al Camp Nou seis años después de la última vez, al duelo Haaland-Lewandowski (no jugó el polaco), pasando por la presencia en el césped de Bernardo Silva, el sueño que parece imposible para reforzar la medular azulgrana. Pero los protagonistas fueros tres actores secundarios del Barça. Aubameyang y Memphis, que están negociando su salida, y el neerlandés Frenkie de Jong, cuestionado este verano, marcaron los tantos del equipo azulgrana en un partido loco, que el City empató en el añadido con un penalti transformado por Ryiad Mahrez.



Por encima de todo reinó la solidaridad. 91.062 espectadores casi llenaron el templo azulgrana para recaudar fondos en favor de la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica. El padrino del encuentro, que en el primer tiempo acompañó a Guardiola en el banquillo, prometió un gran espectáculo encima del césped. Y así fue en los primeros 20 minutos.

El Barcelona dominó el partido con el balón, con De Jong y Busquets mandando en la medular, y generó las mejores ocasiones. Un cabezazo de Aubameyang rechazado por el guardameta Stefan Oliver, una carrera de Kessie culminada con un disparo que besó la madera y otra ocasión de Raphinha fue la carta de presentación del equipo de Xavi. Para sorpresa de muchos, al City le costaba hacerse con el balón y apenas generó peligro hasta que Julián Álvarez recogió el balón que se le escapó de las manos a Iñaki Peña. El guardameta azulgrana no bloqueó el centro inocente de Phil Phoden y el delantero argentino, que pasaba por ahí, anotó a placer el primer tanto del partido (0-1, min.21). Un error inesperado penalizaba al Barça, que bajaba algo el buen tono mostrado en los primeros compases, mientras que el City empezó a carburar.



Pero con el duelo más igualado en lo futbolístico, el Barça anotó el empate (1-1, min.29). Aubameyang conectó un balón rechazado por la defensa del City y trazó un latigazo con la diestra. El guardameta del City pudo hacer algo más para evitar el tanto, ya que el balón se escoró por el palo corto de su portería. Antes del descanso, bajó el ritmo del encuentro. Iñaki Peña se desquitó rechazando un disparo de Bernardo Silva, muy aplaudido por el Camp Nou, y Aubameyang continuaba agitando el ataque azulgrana con su movilidad, aunque la igualdad en el marcador se mantuvo al descanso.



El partido bajó de revoluciones en la segunda parte. Unzué, junto a Xavi en el banquillo, vio como Iñaki Peña, al que pareció no afectarle el error del primer gol, aparecía con una doble parada consecutiva a disparo de Julián Álvarez. El City dominaba con el balón, pero le costaba generar peligro. Pese a la entrada de futbolistas ofensivos como Ansu Fati, Gavi y Memphis, el Barça no conseguía asustar a los de Pep Guardiola, que dio media hora de juego a Kevin de Bruyne e Ilkay Gundogan, dos fijos en sus alineaciones. Haaland, vitoreado por el Camp Nou, jugó veinte minutos, mientras que Kalvin Philipps acabó el partido con molestias en el hombro. Precisamente, el centrocampista alemán tuvo el segundo en una internada que repeló el omnipresente Iñaki Peña, que volvería a aparecer en otro disparo durísimo de Cancelo.



Cuando más apretaba el City, el Barça se encontró con el segundo el gol. En la foto del gol apareció De Bruyne, que falló un pase en la salida de balón. El cuero le cayó a Memphis, que fue derribado por el portero, y De Jong lo recogió para batir al guardameta (2-1, min.66). Le duró poco la alegría al conjunto azulgrana. Cuatro minutos tardó el conjunto inglés en empatar. Cancelo se internó por la derecha y asistió a Palmer, que solo tuvo que empujar el balón (2-2, min.70).



En los últimos quince minutos, ambos equipos intercambiaron golpes y el Barça salió vencedor. Memphis remató a placer una asistencia de Sergi Roberto para avanzar al Barcelona a diez minutos para el final. En el minuto, Mbete padeció un encontronazo con Christensen y el partido se detuvo durante más de cinco minutos por la entrada de los servicios médicos. El partido se alargó diez minutos. Al City le quedaba fuerza para buscar el empate que llegó en un penalti forzado por Haaland que transformó Mahrez. Fue la guinda a un partido en el que el fútbol quedó en un segundo plano. El 'Equipo ELA' de Unzué salió vencedor.



FICHA DEL PARTIDO:



3 - Barcelona: Iñaki Peña (Arnau Tenas, min.81); Sergi Roberto (Dest, min.81), Piqué (Eric García, min.58), Koundé (Christensen, min,81), Jordi Alba (Balde, min.58); Sergio Busquets (Pjanic, min.72), Kessie (Gavi, min.58), Frenkie de Jong (Pablo Torre, min.72); Raphinha (Abde, min.72), Aubameyang (Memphis, min.58) y Ferran Torres (Ansu Fati, min.46).



3 - Manchester City: Stefan Ortega; Lewis (Cancelo, min.46), Kyle Walker (Stones, min.46), Ruben Dias (Mbete, min.64, que fue sustituido por Bobb en el minuto 90+5), Sergio Gómez (Wilson-Esbrand); Kalvin Phillips (Rodrigo, min.58), Bernardo Silva (De Bruyne, min.64), Palmer; Mahrez, Julián Álvarez (Haaland, min.72) y Foden (Gundogan, min.64).



Goles: 0-1, min.21: Julián Álvarez. 1-1, min.29: Aubameyang. 2-1, min.66: De Jong. 2-2, min.70: Palmer. 3-2, min.79: Memphis. 3-3, min.90+9: Mahrez.



Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité murciano). Amonestó a Cole Palmer (min.74).



Incidencias: partido amistoso en favor de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) impulsado por el exjugador y entrenador Juan Carlos Unzué. Asistieron al Spotify Camp Nou 91.062 espectadores. Antes del encuentro, Juan Carlos Unzué realizó el saque de honor del encuentro.