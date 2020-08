El Barcelona apela a la tranquilidad y recuerda el deseo de Messi de retirarse como azulgrana

Este jueves se produjo la esperada reunión entre Leo Messi y Ronald Koeman de la que se desprende que el argentino se ve más fuera que dentro del Barcelona la próxima temporada. En dicho encuentro Messi le planteó al nuevo entrenador sus dudas sobre su continuidad y sobre el nuevo proyecto azulgrana.

Según contó RAC1, Messi se ve más fuera que dentro. En El Partidazo de COPE ya contamos el pasado viernes tras la humillación del Barça ante el Bayern de Múnich que si no había un cambio de verdad el crack argentino se iría en 2021.

La Cadena COPE se ha puesto en contacto este viernes con el entorno de Leo, que asegura que se trata de una cuestión privada y que nunca revelarían el contenido de lo que se dijo en esa reunión entre capitán y entrenador. Desde el club la versión oficial es que Messi tiene contrato hasta 2021, una cláusula de rescisión de 700 millones de euros, es el mejor del mundo y Koeman cuenta con él.

Además, el club transmite tranquilidad al ser preguntado por la postura de su estrella e insisten en que no solo tiene contrato en vigor si no que ni siquiera se ha puesto en contacto con ellos. Afirman que las informaciones que aparecen en los medios vienen desde su entorno y recuerdan que el futbolista siempre ha dicho que se retirará vistiendo la camiseta del Barcelona y que por lo tanto de puertas para afuera no preocupa su situación contractual.