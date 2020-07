El Barcelona abre un expediente disciplinario a Arthur y no le rescindirá el contrato

Arthur continúa en Brasil y no tiene intención de regresar a Barcelona. El brasileño no acudió este lunes a la ciudad condal para pasar los test PCR y, según ha podido saber ESPORTS COPE, el club va a abrirle un expediente disciplinario. Arthur no regresó a Barcelona con la intención de tensar la cuerda y rescindir su contrato para poder incorporarse a la disciplina de la Juventus, ante las pocas oportunidades de las que goza con Quique Setién. Sin embargo, el club no accede a sus pretensiones.

El brasileño sigue siendo futbolista del Fútbol Club Barcelona hasta el mes de agosto, fecha en la que se incorporará a la Juventus.