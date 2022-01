El Barça instaura la tradición de asignar un número a los canteranos que debuten con el primer equipo

El FC Barcelona ha anunciado este domingo que instaurará la tradición de asignar un número, correspondiente al orden de debut desde el año de inauguración de la Masia, a los futbolistas que debuten con el primer equipo en competiciones estatales o internacionales. Desde ahora, todos los jugadores que han pasado por alguna de las categorías inferiores desde la temporada 1979-80 tendrán asignado un número que determina el orden de su debut. El listado ha sido elaborado por el Centro de Documentación y Estudios del club.

La Masia symbolizes a one-of-a-kind training model & a commitment to youth football. It always has been & will be our essence



Because of this, we have established a tradition of assigning a number to all our La Masia-trained players who have made their debuts with the first team pic.twitter.com/SEHszuGRly