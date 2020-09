El Barça arrolla al campeón esloveno en su regreso a la Liga de Campeones

El Barça regresó este jueves a la Liga de Campeones después de siete meses por la COVID-19 con una contundente victoria en el Palau Blaugrana, sin público, ante el RK Celje esloveno por 42-28, en un choque en el que la superioridad del juego azulgrana fue arrolladora.

Buen debut del equipo barcelonista en el Palau y de su técnico Xavi Pascual, ausente en la primera jornada, con una exhibición de los extremos en el contragolpe. En el ala izquierda Aitor Ariño y el danés Casper Mortensen sumaron 8 tantos y en la derecha, Áleix Gómez y el esloveno Blaz Janc, 13 entre ambos.

Fue un partido especial para los tres eslovenos del equipo azulgrana, Jure Dolenec, Domen Makuc y Blaz Janc, que han vuelto al equipo tras su paternidad.

�� Blaz Janc first appearance in the Palau Blaugrana! Not bad, Blaz ��



