Bale vuelve a una lista del Real Madrid 144 días después

El regreso del galés Gareth Bale y la llamada del central del Castilla Mario Gila son las novedades de Carlo Ancelotti para el duelo de Copa del Rey ante el Elche, para el que sufre seis bajas, la mitad en la línea defensiva, y concede descanso a su referente goleador, el delantero francés Karim Benzema.



La expulsión del brasileño Militao en la final de la Supercopa de España, el coronavirus que aún tiene de baja a Dani Carvajal y la lesión muscular de Jesús Vallejo, dejan a Ancelotti con tan solo cuatro defensas del primer equipo. Tira el técnico italiano de la cantera con la llamada al central Mario Gila, novedad junto al portero juvenil Diego Piñeiro.



Causa baja el belga Thibaut Courtois, por una indisposición, y por lesiones musulares no estarán Marco Asensio ni Mariano Díaz en un ataque del que se cae por sorpresa Benzema, que no viajará a Elche. Bale, que no juega con el Real Madrid desde el 28 de agosto, ha superado las dolencias que arrastraba en la espalda y está en condiciones de reaparecer si Ancelotti lo estima oportuno.

La convocatoria del Real Madrid para la Copa la integran:



Porteros: Lunin, Fuidias, Diego Piñeiro.

Defensas: Nacho, Alaba, Mendy, Marcelo, Mario Gila.

Centrocampistas: Casemiro, Camavinga, Kroos, Fede Valverde, Ceballos, Modric, Lucas Vázquez, Isco.

Delanteros: Rodrygo, Hazard, Vinícius, Bale y Jovic.