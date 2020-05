Bale: "Muchos jugadores quieren ir a la MLS y es algo que me interesaría"

Gareth Bale, jugador del Real Madrid, ha concedido una entrevista para el programa The Hat Trick donde ha analizado el actual momento que está viviendo.

Sobre el confinamiento, Bale apunta que está corriendo en casa y haciendo todo lo que puede. "Me mantengo ocupado", añade el jugador blanco que reconoce que este es un buen momento para estatr con los niños.

En los últimos meses fue polémica su famosa bandera 'Wales, golf, Madrid, in that order'. Bale quiso evitar cualquier problema y apuntó que "solo celebraba que mi país se había clasificado y me reía por eso".

También habló de un futuro en el MLS, y no lo descarta: "Es una liga que está subiendo y continúa con su crecimiento, muchos jugadores quieren ir a la MLS en estos momentos, definitivamente es algo que me interesaría y me encantaría ir a Los Ángeles de vacaciones. Juego mucho al golf cuando estoy allí".

El 11 del Real Madrid apunta que tiene buena relación con sus compañeros de vestuario, pero sobre todo "con Kroos y Modric". Bale reconoce que es "complicado lidiar con la presión, con todas las críticas y negativas".