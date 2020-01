Bale, lesionado en el tobillo; Hazard ya toca balón

El galés no ha trabajado con el grupo este jueves tras sufrir una torcedura de tobillo en el partido de dieciseisavos de final con el Unionistas en el que marcó el primer gol, que prácticamente no celebró, y del que fue sustituido en la segunda mitad. Según ha contado Melchor Ruiz, Gareth Bale no estará disponible para el partido del domingo en Valladolid.

En ese encuentro si estará Sergio Ramos que prosigue su recuperación tras no viajar a Salamanca este miércoles. Además, Hazard ya ha comenzado a tocar balón y tiene alguna opción de regresar en tierras castellanoleonesas.

El club sigue pendiente de las salidas: Vallejo lo tiene muy avanzado con el Granada. Mariano sigue cosechando ofertas, pero firme en su propósito de quedarse en el Real Madrid. Ceballos quiere más minutos de los que tiene en el Arsenal y podría interesar al Valencia de Celades, que ya le tuvo a sus órdenes en la Selección sub-21. El club ha firmado al joven extremo del Málaga Hugo Vallejo, que jugará cedido en el Deportivo de La Coruña.