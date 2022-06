Bale: "La gente piensa que juego mucho al golf, pero lo cierto es que no"

El delantero galés Gareth Bale, que será agente libre a partir del próximo 30 de junio, se mostró dispuesto a bajar de nivel con tal de seguir jugando para estar en forma de cara al Mundial de Catar.

Bale, aún futbolista del Real Madrid, habló ante los medios antes de que su selección se enfrente a Holanda en la Liga de Naciones.

"Tengo que sentarme y pensarlo", dijo Bale sobre su futuro. "No solo con mi familia, también con el entrenador, con los preparadores físicos. Tenemos que ver qué será lo mejor de cara a estar en forma en noviembre y diciembre".

"No sé si el nivel hará un gran diferencia", señaló Bale respecto a ir a un equipo que no esté en la élite mundial. "Un partido de fútbol es un partido de fútbol. Siento que nunca perdería mi calidad con el balón. Es algo en lo que tengo que pensar. Todavía no he tomado una decisión. Sé que hay posibles destinos, pero tengo que valorarlo y ver qué es lo mejor para mí", añadió el galés, que ha llevado a su selección a su primer Mundial desde 1958.

Sobre sus problemas físicos, aseguró que ha estado disponible buena parte de la temporada, pero que no han contado con él. "La gente piensa que juego mucho al golf, pero lo cierto es que no. La gente piensa que estoy siempre lesionado, pero no es verdad. Estoy bien", afirmó Bale.