Bale desvela cómo eran los enfados de Cristiano Ronaldo: "Si ganabas 5-0 y no marcaba..."

Gareth Bale y Cristiano Ronaldo compartieron durante años vestuario en el Real Madrid. El galés y el portugués eran las dos estrellas de un proyecto que conquistó 4 veces la Champions League y en el que ambos compartían ataque con Karim Benzema. Ahora, con el británico ya retirado y enfocado en el mundo del golf, su relación ha saltado a la palestra después de una entrevista concedida por Bale en el canal de YouTube de Martin Borgmeier en el torneo de golf BMW International Open Pro-Am.

"Fue un buen compañero y siempre tuvimos una buena relación. Estuvo bien, aunque tenía sus momentos. Por ejemplo, si ganábamos 5-0 y él no marcaba, entraba al vestuario y lanzaba las botas como si estuviera enfadado. Es como si ganas la Ryder Cup y te enfadas porque no has hecho un punto", recordó un Bale que también aseguró que cuando Cristiano Ronaldo ganaba los Balones de Oro daba las gracias a todos sus compañeros por colaborar en el premio.