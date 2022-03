Bale: "Clasificar a Gales para el Mundial de Catar ha requerido toda mi preparación en los últimos meses"

El delantero galés del Real Madrid, Gareth Bale, admite que toda su preparación "en los últimos meses", en los que ha apenas ha disfrutado de minutos en su club, ha estado principalmente destinada a estar listo para intentar ayudar a su selección en el 'playoff' de repesca para el Mundial de Catar que da comienzo este jueves ante Austria.

"Sólo estoy centrado en este partido y en esta clasificación, todavía hay mucho por lo que jugar y no estoy pensando en nada más en este momento. Esto requiere toda mi atención y todo mi enfoque, toda mi preparación en los últimos meses. No estoy pensando en nada más que en el partido", aseguró Bale en una entrevista a 'Sky Sports' publicada este jueves en la web de la cadena.

En este sentido, y pese a no haber jugado casi nada en este 2022 y caerse a última hora de la lista para el Clásico, se preparado para aguantar todo el encuentro, prórroga incluida. "Por supuesto. Pase lo que pase, haré todo lo que pueda para jugar 120 minutos si es necesario, daré el cien por cien como siempre lo hago", sentenció.

Además, advirtió que ahora "no tiene sentido" pensar en la posibilidad de una. "Todavía hay cosas que tienen que pasar, así que no necesito hacerlo. Tengo cosas planeadas para el futuro y cuando tenga que ser, será, pero en este momento, no pienso más allá del partido del jueves", zanjó.