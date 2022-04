Bale no estuvo en las celebraciones por "un espasmo" en la espalda

El delantero galés del Real Madrid, Gareth Bale, se excusó por su ausencia este sábado con el resto del equipo en las celebraciones por la consecución del título de LaLiga Santander 2021-2022 y aseguró que se lo impidió su problema en la espalda.





CAMPEONES ??????



So disappointed that I’m not able to be part of the celebrations this evening due to a bad back spasm but really proud of the team for winning the title! Enjoy tonight boys! #HalaMadridpic.twitter.com/RbXttKwHSE