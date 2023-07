El balance de Bellingham tras una semana de entrenamientos en el Real Madrid: "Kroos es un maestro"

Jude Bellingham, centrocampista internacional inglés del Real Madrid, mostró su emoción de jugar junto al alemán Toni Kroos, al que calificó como "un maestro", resaltó su precisión en el pase y confesó que "es un gusto recibir el balón de él".



"Es un maestro. Una de las cosas de las que me he dado cuenta es el detalle en el pase. La bola va a donde él quiere. Solo llevamos una semana, así que es normal que todavía esté afinando con el toque, pero para una persona que le ha visto desde fuera, ahora verle de cerca, es un placer", reconoció Bellingham a los medios del club.

"Siendo honestos, es un gusto recibir el balón de Kroos. Yo también estoy tratando de enseñale lo que sé hacer y cómo podemos compaginarnos para ayudarnos mutuamente a desarrollar un buen juego", añadió.



Una semana después de iniciar una nueva etapa en su carrera con su llegada al Real Madrid, Bellingham hizo balance de lo que está viviendo. "Cada momento es una gozada, realmente divertido. Estoy disfrutando mucho de los compañeros, aprendiendo del cuerpo técnico".



Resaltó el "ambiente magnífico en el vestuario", donde aseguró que se respira "una gran atmósfera", deseoso de conocer a todos sus compañeros cuando se incorporen los internacionales que aún no lo han hecho. "Creo que he encajado bien y estoy muy contento con todo".



"Son todos compañeros estupendos. Disfruto estando alrededor de ellos, son gente muy simpática. A pesar de todo lo que han ganado, tienen los pies en la tierra y son muy humildes. Siempre podemos echarnos unas risas. Ellos hablan bien inglés y yo voy poco a poco con mi español. Está siendo muy divertido".



"Estoy deseando estar con todos los compañeros, conocer a la plantilla al completo, vestir de blanco, probarme a mí mismo ante buenos rivales, y seguir con la preparación física. Van a ser unas semanas muy emocionantes", auguró.



La dureza de los entrenamientos la está llevando bien Bellingham, que resaltó la labor de Antonio Pintus y la importancia del trabajo físico de pretemporada.



"Te prepara para la pretemporada. Queremos empezar de la mejor manera la temporada, y si estamos todos en forma y enchufados, tendremos más posibilidades de que suceda. A Pintus le encanta hacernos sufrir, pero es su trabajo y lo hace muy bien. Me encanta, es una gran persona. A largo plazo notaremos el trabajo que estamos haciendo ahora. Aunque no sea agradable es mejor hacerlo ahora que cuando llevemos diez o quince partidos", valoró.