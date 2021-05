Augusto Fernández se retira del fútbol profesional: "Pido perdón a mi padre, me estaría diciendo que siguiera"

El argentino Augusto Fernández ha anunciado este jueves que deja el fútbol profesional. El argentino llegó al Cádiz a finales de la temporada pasada con el objetivo de ascender a Primera División. Renovó, tal y como establecía el contrato, tras lograr el ascenso a LaLiga Santander y esta mañana ha hecho pública su decisión, en una emotiva rueda de prensa.

Augusto Fernández ha estado acompañado en la sala de prensa por sus compañeros del Cádiz y directivos del club, quienes ya sabían, días atrás, de su decisión: "He sentido que durante toda mi carrera he sido corazón y cabeza. Mi impulso partió del entusiasmo y de la pasión. Muchos me dicen que siga, pero no soy de forzar las cosas. Honestamente, no siento hace tiempo el deseo, esa pasión extrema que siempre me movió. Es lo que me marca el momento de decir basta".

Augusto tuvo unas palabras de recuerdo a su padre y un mensaje de gracias a sus compañeros de vestuario: "Estoy seguro de que mi padre me diría que jugase hasta que el fútbol me deje. Le pido perdón porque sabe que yo no veo las cosas así y no tengo miedo a los finales. Cuando se cierra una puerta, se abre otra. Prefiero tomar esta decisión con entereza, liviano y agradecido al presi, al míster y a mis compañeros", ha dicho el argentino rompiendo a llorar.

DIRECTO | Rueda de prensa de Augusto Fernández https://t.co/WmINkP8uR7 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) May 20, 2021

Ex futbolista de Atlético de Madrid y Celta

Augusto Fernández ha dejado un largo legado de partidos en LaLiga española. Llegó al Celta de Vigo en el mercado de invierno de la temporada 2015-2016, procedente de Vélez Sarsfield, y un año y medio después recaló en el Atlético de Madrid.

Tras una breve experiencia en la Superliga China, regresó al Cádiz en junio de 2020. En su última temporada en activo suma 11 partidos a las órdenes de Álvaro Cervera. Su retirada llega con la permanencia conseguida para el equipo cadista, y podría disputar sus últimos minutos este viernes en Levante - Cádiz, de la jornada 38.