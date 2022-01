Aubameyang será oficialmente jugador del Barça en las próximas horas, tras firmar el lunes por la noche

Aubameyang será oficialmente jugador del Barcelona en las primeras horas de este martes 1 de febrero.

La noche fue larga en las oficinas del club, donde Joan Laporta se reunió con el futbolista para firmar su contrato con el Barça. Tras la reunión, el gesto de euforia de Laporta, con el puño en alto, ante los periodistas fue la clara señal de que el fichaje estaba hecho.

Sin embargo, no ha podido hacerse todavía oficial porque faltan algunas comprobaciones, tal como informaron en El Partidazo de COPE Isaac Fouto y Juan Antonio Alcalá.

Faltaba que el Barcelona, que ya tenía el visto bueno de LaLiga para inscribir al jugador, remitiese a LaLiga el comprobante de que el futbolista rescindió con el Arsenal y con la Federación Inglesa su contrato antes de las doce de la noche.

Si rescindió antes de las 00h -que lo hizo- y el Barcelona puede justificarlo -que también puede- todo lo demás no será impedimento para que se haga oficial.

El periodista Fabrizio Romano subió una imagen de la firma del contrato, en el interior de las oficinas del Barcelona, a última hora del lunes.

Pierre-Emerick Aubameyang contracts have been signed and then also on Arsenal side to terminate current deal. ???? #FCB



Official in the morning. ?? pic.twitter.com/vrk9zcoXS3