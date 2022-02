Aubameyang deja de ser jugador del Arsenal

El Arsenal confirmó la liberación, de mutuo acuerdo, de Pierre-Emerick Aubameyang, que ya puede fichar por el Barcelona.



El delantero gabonés llegó al Arsenal procedente del Borussia Dortmund en enero de 2018 a cambio de unos 60 millones de euros y en su primera temporada completa en el equipo, en la 2018/2019, consiguió la Bota de Oro.



Su mejor momento como 'Gunner' llegó a la campaña siguiente, cuando fue pieza clave para que el equipo, ya dirigido por Mikel Arteta, ganara la Copa de Inglaterra contra el Chelsea con un golazo suyo incluido.





? For the match-winning moments

??‍?? For the iconic celebrations

?? For making us smile



Thank you for everything, @Auba ??