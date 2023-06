Francisco Franco, héroe del ascenso del Atlético Sanluqueño a Primera RFEF

El Atlético Sanluqueño ha celebrado un ascenso clave a Primera RFEF. El conjunto andaluz hizo bueno el 2-0 de la ida ante el Alavés B, con una victoria 0-1 en la vuelta de la eliminatoria que provocó el júblio entre la afición visitante. Lo curioso reside en quien fue el goleador: Francisco Franco.

El extremo derecho, que lleva 'Franco Jr.' en su camiseta y lue en su ficha como 'Franco Santana', sentenció la eliminatoria con un gol que se ha hecho viral en redes, al llamar la atención a mucha gente por su nombre. Una historia que el jugador contó hace poco en una entrevista a ElDesmarque.

"Mi nombre es por mi padre, que se llama igual que yo y decidió llamarme como él. En la espalda de mi camiseta me puso Franco Jr.", señaló en esa entrevista el futbolista de San Roque de Lepe, en la que reveló también que le hacían bromas con el tema de su nombre.

"No veas la que me dieron cuando entré en el Cádiz. Yo lo llevo bien, como una broma. A la gente le gusta, mis compañeros alguna coña hacen, pero me lo tomo bien. Estoy muy orgulloso de llevar este nombre porque es por mi familia", añadió Francisco, que muchas veces aparece como 'Fran Franco'. Una historia en la fiesta del Atlético Sanluqueño.