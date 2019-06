El Atlético quiere fichar a Marcos Alonso pero el Chelsea pide 40 millones

Antonio Ruiz informó en El Partidazo de COPE que el Atleti busca el fichaje del lateral del Chelsea Marcos Alonso, pero el club inglés le pide 40 millones de euros y los rojiblancos no pueden llegar a esa cantidad. El jugador español y su padre estarían conformes con el fichaje, pero no va a forzar su salida porque acaba de renovar con el Chelsea y porque se ha marchado su ex entrenador, Sarri, con el que tuvo problemas.