El Atlético de Madrid cede a Rodrigo Riquelme al Bournemouth

El canterano del Atlético de Madrid Rodrigo Riquelme jugará esta temporada cedido en el Bournemouth, de la Championship inglesa, tras el acuerdo alcanzado entre las tres partes. "El mediapunta, formado en la Academia, continuará con su formación en la exigente Championship, segunda categoría del fútbol inglés", explicó el club rojiblanco.

Riquelme llegó en 2010 al Atlético, donde ha ido subiendo en las diferentes categorías inferiores. Internacional con la selección española, la temporada pasada debutó en LaLiga Santander, en el Wanda Metropolitano, en un partido contra el Eibar. "Desde el Atlético de Madrid le deseamos mucha suerte a Rodrigo Riquelme en esta nueva etapa profesional", manifestó la entidad 'colchonera'.

El acuerdo está todavía condicionado a la formalización definitiva de la transferencia internacional. De confirmarse, Riquelme, que puede jugar como extremo por las dos bandas, probaría fortuna en Inglaterra en su primera salida de la 'casa' rojiblanca.

We're delighted to confirm the arrival of Atletico Madrid winger Rodrigo Riquelme on a season-long loan ��



