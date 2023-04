El Atlético jugará un amistoso en Turquía ante el Besiktas para recaudar fondos por el terremoto

El Atlético de Madrid jugará este miércoles un partido amistoso ante el Besiktas en el Vodafone Park de Estambul (19.30 hora peninsular española) para recaudar fondos para los afectados por el terremoto de Turquía del mes de febrero.

La recaudación del encuentro, que sirve además para celebrar los 120 años de historia del club turco, irá destinada para la organización 'Together for Türkiye', que trabaja con los afectados del terremoto.

Además, los que no puedan asistir al encuentro y quieran sumarse a esta causa podrán colaborar con el Fondo de Emergencias de 'Save the Children', campaña que sigue trabajando sobre el terreno en la ayuda a todos los afectados por los terremotos en Turquía y Siria. El Atlético de Madrid y su Fundación han estado cooperando con 'Save the Children', apoyando la campaña de LaLiga 'Cada Minuto Cuenta'.

'Save the Children', colaborador oficial del Atlético, también estará presente en este partido benéfico plasmado en la parte trasera de la camiseta rojiblanca, gracias a la cesión del espacio por parte de 'Ria Money Transfer', patrocinador oficial del club.