El Atlético homenajea a Futre en el 35 aniversario de su debut como rojiblanco

El Atlético de Madrid ha homenajeado a la leyenda portuguesa Paulo Futre en el auditorio del Cívitas Metropolitano, con motivo del 35 aniversario del debut del delantero con el club rojiblanco, que le hizo entrega de una placa conmemorativa en honor a su trayectoria.

"Uno tiene sueños, pero nunca puede pensar en algo tan grande como lo que estoy viviendo, un homenaje tan grande que no entra en la cabeza. No tengo palabras para agradecer, a todos, a mis compañeros, al club, a los colchoneros. También es un momento para agradecer a la prensa, todo esto no sería posible sin sus críticas constructivas. Muchas gracias a todos, no tengo palabras para todo esto, no puedo decir más", señaló el exjugador durante el homenaje.

El astro portugués -imagen del carné de socio en esta temporada-, estuvo arropado por representantes del club y de distintas instituciones, familiares, así como algunos miembros de la actual plantilla como Koke o Reinildo, además de leyendas atléticas, miembros de la directiva y un grupo de socios que nacieron el mismo día y año que el histórico atacante.









"Es un jugador que tiene corazón rojiblanco, uno de nuestros mejores embajadores y un ídolo de toda la familia atlética. Paulo es un hombre auténtico, una persona que siempre ha defendido al Atlético de Madrid con pasión. Luchó y se entregó por la camiseta de sus amores en 215 partidos. Nos hizo vibrar y disfrutar como pocos", aseguró el presidente del club, Enrique Cerezo.

Koke Resurrección y Fernando Torres también tuvieron palabras de reconocimiento hacia la leyenda portuguesa. "Siempre, desde pequeño, la gente hablaba de ti. Eres el ídolo de todos los atléticos y eso es algo espectacular. Me quedo con una anécdota muy bonita: antes de ganar la última liga me llegó un mensaje tuyo dando ánimos para todo el equipo y eso nos ayudó, nos dio fuerzas. Eres una leyenda y un ídolo para todos los atléticos. Te lo agradecemos todos", expresó el capitán del primer equipo.

Por su parte, el actual entrenador del Juvenil A apeló a su trayectoria y le definió como jugador. "Mi abuelo fue el primero que me habló de Paulo. El Atlético es un club valiente, dinámico, que quiere hacer cosas, que siente pasión, y eso era Paulo como jugador. Por eso le quisieron y le siguen queriendo como a uno más, apuntó.





Fernando Torres y Koke acompañan a Futre.@atleti





Por último, el consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, también quiso mandar su cariño hacia la leyenda rojiblanca. "Simplemente, recordar que 35 años juntos es una vida. Para nosotros como familia no eres una persona más, no eras un jugador más. La llegada de mi padre al Atlético junto contigo consiguió despertar un club que estaba pasando por unos momentos muy malos. Tanto por su personalidad como por tu carácter, por su coraje y pasión como por los tuyos, de alguna manera recuperaste la ilusión", indicó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También acompañaron a Futre en este homenaje el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; el embajador de Portugal, João Mira Gomes; el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero; y el presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, Francisco Díez.