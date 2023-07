El Atlético se estrena con derrota

Con el foco puesto en su futuro en el Atlético de Madrid, Álvaro Moratafirmó un buen partido ante el K-League Stars marcado por los tres tantos que le anularon por fuera de juego y por una derrota (3-2), con tantos de Thomas Lemar y Carlos Martín, en la que los hombres de Diego Simeone completaron una primera parte muy brillante y una segunda más anárquica.

El Atlético de Madrid dio el pistoletazo de salida a sus partidos de pretemporada con varios asuntos aún por resolver. El césped del Seoul World Cup Stadium podía dar algunas pistas sobre el futuro de alguno de los jugadores rojiblancos que aún son una incógnita para el técnico argentino.

El primero de todos, Joao Félix, no apareció por la alineación. Se sabía de antemano, no fue una sorpresa. El portugués, con unas molestias musculares se marchó antes de tiempo del entrenamiento de este miércoles. Sin molestias, salvo sorpresa, tampoco iba a contar mucho. Las palabras de su entrenador en la víspera del primer ensayo rojiblanco fueron un dardo hacia el luso: "No hay nadie por encima del Atlético", dijo.

Joao Felix en el banquillo durante el Atlético de Madrid-K-League Stars.EFE





Quien sí jugó fue Álvaro Morata. Y muy bien. Su situación no es como la de Joao Félix. Todo está más abierto con el delantero del Atlético. De hecho, sobre el césped del campo de entrenamiento, el día anterior, protagonizó un pequeño cónclave junto a Diego Simeone y Gustavo López. Puede salir o quedarse. Pero, mientras, pelea y se juega con ganas las lentejas sobre el terreno de juego.

Simeone colocó a Morata arriba junto a Antoine Griezmann y apostó por jugar con tres centrales (Savic, Witsel y Hermoso) y con dos carrileros (Azpilicueta y Lino). No pudo contar con Nahuel Molina y José María Giménez, ambos lesionados. Y no quiso arriesgar con Yannick Carrasco y Marcos Llorente, que acaban de superar unos problemas físicos.

Con ese esquema, el Atlético presentó una propuesta atractiva y dio continuidad a su buen final de curso con cuatro protagonistas por encima del resto: Griezmann, De Paul, Lino y Lemar.

El primero, es un referente. Baja a recoger balones y se asocia como nadie. Es una delicia ver al francés. Es plástico, estético y efectivo. Sin él, el Atlético perdería mucho; De Paul también está de dulce sacó a pasear un gran despliegue físico con pases espectaculares de tiralíneas; Lino ha regresado de su cesión del Valencia con ganas y acierto; y Lemar se mostró muy participativo e insistente.

Griezmann durante el Atlético de Madrid-K-League Stars.Atlético de Madrid





Durante el acto inicial, el Atlético dio un recital ofensivo. Sólo marcó un tanto, obra de Lemar a los 13 minutos tras una recuperación de Lino en el centro del campo. Lino cedió la pelota a Griezmann, que se encontró con una buena parada de Lee Chang-Heung y el rebote lo recogió Lemar para celebrar el único gol del primer acto.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pudieron ser más, pero a Morata le anularon tres goles por fuera de juego y estrelló un cabezazo contra la portería del K-League Stars. Además, Savic, a la salida de un córner, y Griezmann, también se encontraron con los palos de la portería surcoreana.

El Atletico dejó con vida a su rival y en la segunda parte el cuadro de Simeone cambió por completo. El técnico argentino agitó el banquillo, llegaron a jugar hasta once caras nuevas y el K-League Stars despertó para empatar con un cabezazo de Anton Kryvotsiuk tras un fallo clamoroso de Gomis en una mala salida.

Con 40 minutos por delante, el Atlético logró deshacer el empate al final gracias a un remate de Carlos Martín, que no desaprovechó una asistencia de Correa. Sin embargo, la felicidad de su gol fue efímera, porque Palocevic, de penalti en el 87, y Lee Soon Min, en el 94 con un remate desde fuera del área, marcaron para derrotar al Atlético, que destapó el tarro de las esencias en la primera parte y lo cerró en la segunda.





Ficha del partido

3- K-League Stars: Lee Chang-Heung; Jeon Tae-Wook, Na Sang Ho, Paik Seung-Ho, Lee Seung Woo, Han Kook Young, Joo Min Kyu , Kim Young Gwon, Lee Ki je, Bae Jun Ho y Seol Young Woo. También jugaron: Lee Soon-Min, Gerso, Zeca, Kryvotsiuk, Grant, Cesinha, Jo Hyeon-Woo, Hwang Jae-Won, Palocevic y Reis Silva.

2- Atlético de Madrid: Gbric; Azpilicueta, Savic, Witsel, Hermoso, Lino; De Paul, Koke, Lemar; Griezmann y Morata. También jugaron: Gomis, Soyuncu, Javi Galán, Pablo Barrios, Saúl Ñíguez, Carlos Martín, Correa, Mouriño, Kostis, Riquelme y Gismera.

Goles: 0-1, m. 13: Lemar; 1-1, m. 50: Kryvotsiuk; 1-2, m. 85: Carlos Martín; 2-2, m. 87: Palocevic, de penalti; 3-2, m. 94: Lee Soon Min.

Incidencias: partido amistoso disputado en el Seoul World Cup Stadium (Seúl) ante 58.123 espectadores.