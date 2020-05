El Atlético de Madrid presenta su campaña de abonados y socios

"En estos tiempos hay algo seguro, seguirás siendo del Atleti", expuso este martes el Atlético de Madrid, que presentó las nuevas medidas adoptadas para socios abonados y no abonados para la temporada 2020-21, como la congelación de los precios en ambas modalidades, la generalización de la cuota de socio y sus ventajas o el aplazamiento del pago de los abonos, que no se cobrarán ahora en junio, como es habitual.

"Normalmente, (los abonos) se cobran en los primeros cinco días del mes de junio de cada año, pero en esta ocasión será diferente. Dado que todavía se desconocen las fechas exactas en las que se disputará la nueva temporada 2020-21 y si todos los partidos serán a puerta abierta con espectadores o alguno será a puerta cerrada, no podemos definir los partidos que incluirán los abonos ni tampoco los precios y, por consiguiente, no se cobrarán ahora en junio", explica el club en 50 preguntas y respuestas de estas medidas.

"Para que los socios abonados, a los que no sabemos cuándo podremos ofrecerles un abono, puedan seguir teniendo esa vinculación con el club durante los meses en que no vamos a poder ofrecerles un abono y disfrutar de las mismas ventajas que los socios no abonados sólo abonarán la cuota de socio (entre 29 euros de la categoría infantil hasta los 58 de la adulto), que posteriormente le será descontada del precio total del abono de la temporada 2020-21", añade.

"Se renueva lo que sí se sabe con certeza. Se separa la cuota de socio de los abonados, que se descontará cuando se renueva el abono. Ahora se renueva la condición de socio. No el abono", apuntaron este martes fuentes de la entidad, que cifraron en 130.660 el número de socios actuales del club, entre abonados, 58.000, y no abonados.

"La gran mayoría de los abonados va a renovar con el Atlético de Madrid", prevén en el club, que especificó que el pago de dicha cuota de socio por parte de los abonados incluye que seguirán "teniendo reservada" su "butaca en el estadio al menos hasta que se inicie la campaña de renovación de abonos".

"Este sistema estará vigente igualmente en las próximas temporadas, dado que cuenta con muchas ventajas para los socios y es más equitativo y transparente. Todos los socios, cualquiera que sea su modalidad (abonados o no abonados), tendrán un mismo paquete de ventajas comunes desde el momento en el que renuevan o desde el día en que se dan de alta por primera vez. Y podrán disfrutar de todas esas ventajas, en cualquier época del año, incluso en los meses de verano en los que habitualmente no hay partidos de fútbol o en situaciones especiales como las que ahora estamos viviendo con un periodo largo sin partidos en el estadio", añadió el Atlético.

También se congelarán "los precios para la 2020-21" de los abonos y la cuota de socios, aparte de que se descontará el 20 por ciento a los abonos renovados por los cinco partidos que restan de esta Liga en el Wanda Metropolitano y que, previsiblemente, se van a disputar sin público.

"Todavía no se ha fijado ningún precio de ninguna modalidad de abono, dado que no sabemos qué partidos se podrán disputar con espectadores en las gradas y si las autoridades competentes fijarán algunas restricciones al respecto. No obstante, lo que sí se ha comprometido el club es a congelar el precio y no aplicar incremento alguno al precio de los abonos de esta temporada para todos aquellos abonados a los que se les aplicará un descuento del 20 por ciento por los partidos de la temporada 2019-20 que finalmente se disputen a puerta cerrada", explica la entidad rojiblanca.

El Atlético, a la vez, considera "un escenario muy improbable y que, por tanto, no se contempla en estos momentos" que todos los partidos de la próxima temporada se jueguen a puerta cerrada por el covid-19.

Igualmente, el comunicado expone que el cobro de la cuota de renovación de socio no abonado, que normalmente se paga en mayo, "se retrasa a junio", y repasa las ventajas que disfrutarán tanto abonados como no abonados por ser socios, como los "descuentos en tiendas oficiales, en la compra de entradas, en el futuro museo y en el Tour del Wanda Metropolitano", a los que añade la "novedad" de "un bono regalo de 25 euros en el caso de la categoría adulto", que podrán utilizar en la oferta que tiene el club rojiblanco.

También incluye una nueva categoría de socio no abonado, que pasan a ser cuatro. A la benjamín (de 0 a 5 años, con un pago inicial de 29 euros), a la infantil (de 6 a 13 y que se amplía un año más, puesto que antes era hasta los 12, y cuya cuota es de 29 euros) y a la de adulto (desde los 25 años en adelante y con un precio anual de 58 euros) se suma una intermedia llamada juvenil: de 14 a 24 años con una cuota de 43 euros. Según el club, ese nuevo escalón de precios beneficiará a unos 10.000 socios actuales de la entidad.

Las nuevas medidas se suman a las ya tomadas con anterioridad. En cuanto a los socios no abonados, la prórroga de la posibilidad de utilizar la entrada a la que tienen derecho cada temporada, si no la han canjeado ya para un partido precedente, hasta el 30 de abril 2021; en cuanto a los abonados el citado descuento del 20 por ciento en el abono de la próxima temporada, al no poder asistir a los cinco partidos que, al menos, restan en el Wanda Metropolitano de esta campaña, una vez que se disputarán sin público.