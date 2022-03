El Atleti, clasificado para la Final Four

Un día después de la clasificación del primer equipo para los cuartos de final de la Liga de Campeones en Old Trafford, el Atlético de Madrid juvenil de Fernando Torres agrandó este miércoles la fiesta europea del club rojiblanco con el pase a la Final a Cuatro de Nyon con una victoria de penalti por 0-1 en el magnífico Signal Iduna Park de Dortmund contra el Borussia, con el gol de Javier Curras a la media hora desde los once metros y con una pena máxima parada por Alejandro Iturbe al inicio del encuentro.



El guardameta emuló a Jan Oblak. Sin sus paradas nada habría sido posible para el Atlético. Una por encima de todas: minuto 5, penalti a favor del Borrusia Dortmund, dudoso por el derribo de Sergio Diez sobre Bynoe-Gittens. Lanzó Fink a su derecha, a la izquierda del guardameta del conjunto rojiblanco, que se estiró, sacó la mano y entre él y el palo despejaron el lanzamiento, tan crucial para todo lo que sucedió luego en el duelo.



Minutos después también voló para repeler el tiro desde el borde del área de Semic que amenazaba la escuadra y el empate de entonces en el marcador. Lo desequilibró el Atlético a la media hora, cuando traspasó el control de su adversario con una acción de Sergio Díez, un pase entre la defensa a Salim El Jebari y un penalti discutido cometido por Coulibaly, que aparentemente tocó el balón antes de tumbar al delantero rojiblanco dentro del área: pena máxima para el árbitro austriaco Julian Weinberger. La transformó Javier Curras en el 0-1.



Después resistió, hasta el último segundo, el conjunto rojiblanco, dentro de su solvente ejercicio defensivo, alterado por un lanzamiento de falta que repelió el larguero y, sobre todo, por una definición picada de Fink por encima de Iturbe a la que se interpuso el central David Navarro cuando se dirigía adentro de la portería, como también hizo en los instantes finales para confirmar el pase a las semifinales de la Liga de Campeones juvenil del Atlético, en el que jugaron Ibrahima Camara y Carlos Martín, en menos de 24 horas ganadores en Old Trafford y en el Signal Iduna Park.



La Final a Cuatro de Nyon espera el próximo 22 de abril al conjunto dirigido por Fernando Torres. Ya están también clasificados para esa cita el Juventus y el Salzburgo.



FICHA DEL PARTIDO:



0 - Borussia Dortmund: Ostrzinski; Collins, Husseck (Bamba, m. 61), Coulibaly, Rothe; Semic, Lütke-Frie, Kamara (Cisse, m. 81), Bynoe-Gittens (El Zein, m. 81); Gürpüz (Rijkhoff, m. 66), Fink.



1 - Atlético de Madrid: Iturbe; Sergio Diez, Navarro, Camara, Kostis; Barrios, Aitor Gismera, Curras (Valdera, m. 52), Corral; El Jebari (Vilan, m. 72), Carlos Martín.



Gol: 0-1, m. 31: Curras, de penalti.



Árbitro: Julian Weinberger (Austria). Amonestó a los locales Coulibaly (m. 29) y Fink (m. 74) t al visitante Curras (m. 48+).



Incidencias: partido correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Campeones juvenil, disputado en el Signal Iduna Park de Dortmund ante 19.300 espectadores.