El Athletic, molesto con la UEFA porque el séptimo vaya a Europa

Ander Capa ha confesado que en el vestuario del Athletic Club "no ha sentado bien" que la UEFA haya propuesto que sea el séptimo clasificado de LaLiga, y no uno de los finalistas de la Copa del Rey, el que obtenga una plaza europea en el caso de que la final de Copa, que medirá al equipo bilbaíno con la Real Sociedad, no se pueda disputar antes de que acabe esta temporada.

"Ese debate no nos ha gustado, pero esperamos estar al cien por cien cuando se reanude la liga y lograr ese puesto para Europa", subrayó el defensa vizcaíno en la rueda de prensa virtual, con preguntas de periodistas y aficionados, publicada este miércoles por el club bilbaíno en sus canales oficiales.

Capa admitió que, en los dos meses previos al parón por la pandemia del coronavirus, el Athletic "descuidó un poco" la competición liguera para centrarse en la Copa y tratar de alcanzar ese puesto que finalmente consiguió para jugarse el título frente a la Real Sociedad.

"Quedan once partidos y muchos puntos. Una vez lograda la final tocaba enfocarse en LaLiga y lo único que queremos ahora es que empiece para conseguir esa séptima plaza y entrar en UEFA. Es la única opción que nos queda ahora mismo", asumió el lateral sobre la situación de su equipo, que, de volver la competición, retomaría el campeonato liguero a cinco puntos de los puestos europeos.

Sobre la final frente a la Real, con fecha aún por determinar y que Capa solo contempla celebrarla con público en las gradas, destacó que el equipo 'txuri urdin' dispone de un "buen equipo colectivamente" y de futbolistas "de calidad arriba" como "Willian José, Oyarzabal Portu o Isak".