El Athletic critica el aplazamiento de su partido ante el Real Madrid: "Altera el calendario y la competición"

El presidente del Athletic Club, Aitor Elizegi, dijo este miércoles en Bilbao que una liga como la española, "que quiere competir con las grandes ligas europeas", no puede "depender de los caprichos ni de los movimientos de interés de otros" que le hagan variar "el calendario y la competición".



Elizegi se mostró así crítico con los aplazamientos de partidos con motivo de encuentros de selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), como el Real Madrid-Athletic que debía disputarse en el fin de semana siguiente al parón liguero.



Un encuentro que no tiene fecha aún y que "probablemente obligue" al equipo vasco a "una semana con tres partidos" que no tenía en el calendario inicial. "Estamos en una liga donde el Athletic es importantísimo y en este caso no están poniendo en su justo valor estos colores y a este equipo en la competición", se quejó del perjuicio al club que preside de una "variable" que "altera el calendario y altera situaciones competitivas".



Elizegi también tiene "muchísimas dudas" de que esa "manera de entender el calendario y la competición a medio plazo signifique un contenido de mas calidad, mejor y con más valor". "Y lo hemos trasladado", apuntó también sobre un "daño" que considera "obvio".



"Creo que incluso le quita valor al contenido de una liga seria, una liga capaz. Una liga que quiere competir con las grandes ligas europeas no puede depender de los caprichos ni de los movimientos de interés de otros conceptos globales del fútbol", añadió.

Pérdidas de 70 millones de euros por el Covid

El Athletic Club ha cifrado en "unos 70 millones de euros" el "impacto real" de las pérdidas por la pandemia de la covid contabilizadas en las cuentas de las temporadas 2019-2020 y 2020-2021 y en los presupuestos de la 2021-2022 que se someterán a la aprobación de la asamblea del socios el día 23.

"A nivel contable" esos números rojos ha podido reducirse hasta los 51,7 millones. Los 12 millones ahorrados por la "renuncia de los empleados y jugadores a parte de sus sueldos" y los alrededor de 5 que se esperan recaudar con una "cuota lineal" de 120 euros que se pedirá a los socios ayudarán a amortiguar el efecto negativo que ha tenido el coronavirus en las finanzas del club rojiblanco.