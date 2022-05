Así ha sido el enganchón de Manolo Lama y Monchi en Deportes COPE Sevilla

Invitado especial este lunes en Deportes COPE Sevilla con la presencia del director deportivo del Sevilla Monchi. Durante la entrevista destaca el enganchón entre Manolo Lama y el propio Monchi a raíz de la publicación este domingo en los medios de comunicación de un posible acuerdo del Sevilla con Diego Martínez.

Monchi, tras el partido ante el Atlético que confirmó el puesto de Champions para los hispalenses, ya negó que esa información fuera veraz y durante ese enganchón con Lama volvió a mostrar su malestar por ese asunto: "Yo me enfado porque hay una noticia que no es verdad".

Después de esa declaración del director deportivo hispalense, Manolo Lama le respondió: "Enfádate con quien da la noticia".

"Te equivocas si piensas que en los medios no se quiere al Sevilla", añadió Lama y siguió dirigiéndose a Monchi: "Eres buen director deportivo y tienes una cosa muy buena porque tienes buena mano izquierda. Me molesta que digas que los medios de comunicación de Madrid te maltratan".

"Nunca me escondo. A mí lo que me enfada de ayer es la publicación de la noticia durante tres horas es portada del periódico, que no tiene rigor ni está contrastada, y da la casualidad que es cuando nos jugamos LaLiga", se defendió Monchi en los micrófonos de Deportes COPE Sevilla.

El dirigente del Sevilla también hizo alusión a sus palabras tras el partido del Metropolitano hacia Juanma Castaño: "A Juanma le contesté a algo que había publicado un día anterior que no es cierto. Esa afirmación de que los títulos se deben a Monchi y los fracasos a los entrenadores. Eso es por vivir en Madrid".