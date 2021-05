Así quedó la pierna de Marvin tras la durísima entrada de Machís

Jugones, el programa de La Sexta presentado por Josep Pedrerol, ha desvelado la impactante imagen de cómo quedó la pierna del joven canterano madridista Marvin tras el durísimo pisotón sufrido en la primera parte del encuentro de este jueves ante el Granada. Corría el minuto 25 de partido en el Nuevo Los Cármenes cuando en una acción el venezolano Machís pisó por detrás a la altura del gemelo al lateral derecho del Real Madrid.

Marvin se quedó tendido en el suelo con evidentes signos de dolor y aunque continuó jugando tuvo que ser sustituido al descanso por Zinedine Zidane, según las palabras del técnico francés por "unos problemas en los isquiotibiales". Aún así pudo ser decisivo en el partido al recuperar el balón en la jugada en la que Rodrygo anotó el segundo gol del Real Madrid.

La acción ha causado el enfado de los aficionados del Real Madrid no solo por la lesión del canterano si no porque en directo Gil Manzano, colegiado del partido, no solo no mostró tarjeta por una acción que podría haber supuesto la roja para Machís, si no que en un primer momento ni siquiera señaló falta.