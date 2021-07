Marco Asensio, en El Partidazo de COPE: "Me hubiese gustado estar en la Eurocopa"

Marco Asensio, atacante del Real Madrid, analizó en El Partidazo de COPE su no convocatoria para la Eurocopa, la próxima temporada con el Real Madrid, los Juegos Olímpicos con la Selección sub-21 y la salida de Sergio Ramos.

¿Cómo estas físicamente?

"Estoy muy bien. Tengo buenas sensaciones. Me noto fuerte. Mentalmente me ha venido bien el descansito".

"Ha sido en conjunto. Los Juegos me hacen mucha ilusión, solo se viven una vez. Competiré con la Selección de máxima exigencia. Estaré preparado para el Madrid".

"Casi un mes de vacaciones he tenido. Las primeras semanas te dejas llevar, pero luego te pones a entrenar, y más con los Juegos Olímpicos".

¿Te dolió no estar en la lista de la Eurocopa?

"Los partidos de España los vi todos. Me hubiese gustado estar en la lista. AL final es una decisión de Luis Enrique y se trabajará para estar. No depende de mí poder estar, eso lo decide él".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La lesión

"A raíz de la lesión me impuse una disciplina diaria. Ya no es tan estricta, pero ahora cuido mucho más mi cuerpo".

"Ha habido momentos malos, al principio fue muy complicado, estaba siempre triste. Las primeras semanas tras la operación fueron dudas. Lo que cambia es que eres dependiente de otra persona, me tenían que ayudar a hacer todo. Luego ha habido momentos muy buenos".

¿Miedo a una recaída?

"No hay miedo, pero hay que recuperar muchas sensaciones, que antes de la lesión hacías y tienes que volver a mecanizarlo".

"Me ha podido mejorar en muchos aspectos. Me he analizado bastante. Me he visto partidos míos, desde fuera, el no tener que competir cada tres partidos. Más madurez. La velocidad había que recuperarla".



"Sé que hay muchas expectativas en mí. Tengo buenas sensaciones. He podido descansar y lo más importante es eso, que estoy al 100%".

El adiós de Zidane

"Nos enteramos de vacaciones y le envié un mensaje de agradecimiento".

¿Has hablado con Ancelotti?

"Tuve una charla cortita. Fue muy positiva. Hablamos un poco de la temporada pasada. Puede ser que se parezcan. Con Carlo no he trabajado. Tiene un trato bueno con el jugador, pero hay carácter, como Zidane".

???? @marcoasensio10, jugador de la @SeFutbol Olímpica y del @RealMadrid, en @partidazocope



????"No tengo miedo a volver a lesionarme"



???? "Tuve una charla muy positiva con Ancelotti"



???? "El Real Madrid tiene plantilla suficiente"



?? #PartidazoCOPEhttps://t.co/HDdF0WEqzN — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 8, 2021





Mbappé al Madrid

"No le he preguntado a Benzema si le está diciendo a Mbappé que viniese al Madrid. No depende de mí que venga Mbappé. Yo me limito a hacer mi trabajo. El que tenga que decidir los fichajes… claro que me gusta jugar con los mejores".

"Tenemos plantilla para competir por todo. La temporada pasada hubo muy buenas sensaciones a pesar de todos los problemas y estuvimos peleando Champions y Liga".

La salida de Sergio Ramos

"Sergio ha sido muy importante. Era nuestro capitán, era muy importante en el equipo, por como ayudaba tanto dentro como fuera del campo. Es una pérdida importante, pero los jugadores van y vienen. El Madrid va a seguir igual. No me olía lo de Ramos. Todo puede pasar".

???? @marcoasensio10, jugador de la @SeFutbol Olímpica y del @RealMadrid, en @partidazocope



?? "Ramos era muy importante en el vestuario. Es una gran pérdida"



? "No me esperaba la salida de Sergio Ramos"



?? #PartidazoCOPEhttps://t.co/HDdF0WEqzN — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 8, 2021





¿A qué deportistas te gustaría conocer en la villa Olímpica?

"Me gustaría compartir momentos con los de baloncesto, los de la NBA. Otros españoles como Mireira Belmonte".

"Es una pena, nos debemos a la gente y es muy diferente jugar con y sin público".

Un madridista en la Selección

"Hacía tiempo que no pasaba, que no hubiese jugadores del Madrid en la Selecció. En la sub-21 somos 3 al menos".