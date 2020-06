Arturo Vidal: "Tenemos las condiciones para ser campeones de Liga"

El jugador del FC Barcelona Arturo Vidal ha asegurado que su equipo tiene las "condiciones" para poder revalidar el título de LaLiga Santander, como un buen ambiente en el vestuario, si bien ahora son segundos por detrás del Real Madrid.

"Tenemos las condiciones para ser campeones de Liga. Una de las claves es el buen ambiente del equipo. Hemos hecho una buena amistad y eso ayuda en el campo. Es muy importante porque se ve reflejado. Estoy feliz", aseguró en una entrevista a FOX Sports.

A falta de 7 jornadas para el final, el Real Madrid es líder por 'goal average' pese a sumar los mismos 68 puntos que el FC Barcelona, que empató en Sevilla y perdió el liderato.

Por otro lado, aseguró que el formato de 'Final 8' de la 'Champions', en Lisboa (Portugal), le gusta. "Si conseguimos pasar contra el Nápoles, todo va a ser raro por cómo y cuándo se va a jugar, en agosto y a un partido. Pero esos encuentros donde te juegas todo son los que más me gustan. Quiero ser importante en esos partidos", aseguró.

"Como los partidos son más seguidos tenemos que aprovechar al máximo el tiempo que tenemos para llegar al siguiente encuentro de la mejor manera posible", reconoció el internacional chileno, que está gozando de minutos con Quique Setién.

En cuanto a jugar sin público, lo ve raro. "Todo lo que pasa antes de empezar el partido son cosas que uno no imaginaba que podían pasar. Es raro y complicado. Cuando uno llegaba al estadio se notaba en el ambiente, la gente te lo hacía notar", explicó. "Ahora no sentimos nada, no tienes el aliento de los tuyos y eso es complicado. Pero una vez empieza el partido nos tenemos que concentrar al máximo para sacar igualmente los partidos adelante", añadió en este sentido.