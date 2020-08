Arturo Vidal: "El Barcelona tiene que cambiar su forma de pensar, el ADN está quedando atrás"

Arturo Vidal ha concedido una entrevista para el podcast presentado por Daniel Habif que triunfa en Youtube. Enél, el chileno ha hecho un repaso de la actualidad del equipo azulgrana e, incluso, ha valorado los rumores que se han cernido en los últimos días sobre el equipo de la ciudad condal.

“El Barcelona tiene que cambiar su forma de pensar, el ADN está quedando atrás”, ha asegurado el chileno, muy crítico con la planificación de la plantilla del Barça. “Un equipo de primer nivel no puede tener 13 jugadores profesionales y el resto, menores”, ha añadido.

Preguntado Arturo Vidal sobre la última eliminación en Liga de Campeones frente al Bayern, el mediocentro ha reconocido que era algo que podía suceder. “El equipo no venía muy bien en los últimos tiempos y al final eso te pasa factura ante un gran equipo como el Bayern”, ha insistido.

Sobre su situación personal en el club, tanto como la de sus compañeros, Vidal ha desvelado que puede haber varias salidas. Preguntado sobre si el chileno cree que algunos pesos pesados del equipo abandonarán el club, Arturo Vidal cree que esa no es la única solución a este problema. “Puede ser porque los tres últimos años no son los que el Barcelona se merece, pero esto no es una cuestión solo de los jugadores, es algo mucho más grande”, ha dicho.